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Зиничев — о будущем Наталии Гончаровой: для меня это очень сложный момент

Зиничев — о будущем Наталии Гончаровой: для меня это очень сложный момент
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Генеральный директор женского «Динамо» из Москвы Владимир Зиничев рассказал о дальнейших планах в отношении Наталии Гончаровой, взявшей паузу в карьере.

«Наталия Гончарова, насколько я понимаю, пока восстанавливается и размышляет о своём спортивном будущем. Да, она действительно на данный момент находится в составе команды на сайте нашего клуба. Хотя, как вы видите, у нас полный комплект игрового состава, 14 игроков. Её игровая позиция также занята. Лично для меня это очень сложный момент. Я очень сожалею, что после почти 20 лет сотрудничества с Наталией Гончаровой, наступил первый сезон, когда команда играет без своего многолетнего лидера и капитана. Как сложится её спортивная судьба, зависит только от неё самой – будет ли она продолжать карьеру или нет. Сказать что-то определённое сейчас я пока не могу.

На сегодняшний день Наталии в команде нет. Если она решит завершить карьеру, «Динамо» не оставит без внимания всю ту работу, которую она проделывала долгие годы в нашем клубе. Обязательно проведём какое-либо спортивное мероприятие, связанное с завершением её карьеры. На сегодняшний день она, как я понимаю, пока размышляет, что будет делать дальше», – приводит слова Зиничева пресс-служба клуба на официальном сайте.

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