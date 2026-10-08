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Женская Суперлига опубликовала состав символической сборной по итогам 1-го тура

Женская Суперлига опубликовала состав символической сборной по итогам 1-го тура
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Пресс-служба Суперлиги по волейболу опубликовала в своём телеграм-канале состав женской символической сборной по итогам 1-го тура предварительного этапа чемпионата России сезона-2026/2027.

В состав сборной вошли Елизавета Мазина (доигровщик, «Енисей» Красноярск), Светлана Гатина (доигровщик, «Динамо» Москва), Елизавета Нестерова (диагональная, «Корабелка» Санкт-Петербург), Анна Подкопаева (либеро, «Динамо» Краснодар), Сладжана Миркович (связующая, «Корабелка» Санкт-Петербург), Юлия Бровкина (блокирующая, «Динамо» Москва), Оксана Швыдкая (блокирующая, «Уралочка-НТМК», Свердловская область).

Матчи женской Суперлиги-2026/2027 стартовали 3 октября.

Календарь женской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица женской Суперлиги-2026/2027
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