Женская Суперлига опубликовала состав символической сборной по итогам 1-го тура

Пресс-служба Суперлиги по волейболу опубликовала в своём телеграм-канале состав женской символической сборной по итогам 1-го тура предварительного этапа чемпионата России сезона-2026/2027.

В состав сборной вошли Елизавета Мазина (доигровщик, «Енисей» Красноярск), Светлана Гатина (доигровщик, «Динамо» Москва), Елизавета Нестерова (диагональная, «Корабелка» Санкт-Петербург), Анна Подкопаева (либеро, «Динамо» Краснодар), Сладжана Миркович (связующая, «Корабелка» Санкт-Петербург), Юлия Бровкина (блокирующая, «Динамо» Москва), Оксана Швыдкая (блокирующая, «Уралочка-НТМК», Свердловская область).

Матчи женской Суперлиги-2026/2027 стартовали 3 октября.