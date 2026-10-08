Бывшая волейболистка сборной Италии умерла в 35 лет

Бывший игрок женской сборной Италии по волейболу Стефания Корна умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Италии.

Спортсменка скончалась в среду, 7 октября, после продолжительной борьбы с болезнью.

«Федерация волейбола Италии скорбит о кончине Стефании Корны, которая преждевременно покинула нас после продолжительной болезни. Президент Джузеппе Манфреди, вице-президенты Элио Сита и Массимо Сала, генеральный секретарь Стефано Белотти, Федеральный совет и вся FIPAV разделяют боль семьи Стефании и приносят искренние соболезнования», — говорится в заявлении.

Среди команд, за которые выступала Корна, были «Бергамо» и «Парма». Она завершила карьеру в 2014 году, после чего стала работать учителем английского языка.

Корна дважды становилась чемпионкой Европы в составе юниорской сборной Италии (2006, 2008).