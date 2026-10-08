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Лызик продлил контракт с «Локомотивом» на следующий сезон

Лызик продлил контракт с «Локомотивом» на следующий сезон
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26-летний блокирующий Дмитрий Лызик продлил контракт с новосибирским волейбольным клубом «Локомотив» на следующий сезон-2027/2028. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Лызик – воспитанник новосибирского клуба. Спортсмен попал в систему «Локомотива» в 2015 году, а в сезоне-2020/2021 вошёл в основной состав команды, выступающей в российской Суперлиге.

За это время блокирующий стал победителем (2020), а также серебряным (2022) и бронзовым призёром (2021, 2023, 2026) чемпионата России, обладателем Кубка России – 2025. В прошлом сезоне Дмитрий получил звание лучшего блокирующего чемпионата страны.

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