Лызик продлил контракт с «Локомотивом» на следующий сезон

26-летний блокирующий Дмитрий Лызик продлил контракт с новосибирским волейбольным клубом «Локомотив» на следующий сезон-2027/2028. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Лызик – воспитанник новосибирского клуба. Спортсмен попал в систему «Локомотива» в 2015 году, а в сезоне-2020/2021 вошёл в основной состав команды, выступающей в российской Суперлиге.

За это время блокирующий стал победителем (2020), а также серебряным (2022) и бронзовым призёром (2021, 2023, 2026) чемпионата России, обладателем Кубка России – 2025. В прошлом сезоне Дмитрий получил звание лучшего блокирующего чемпионата страны.