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Марина Маркова стала обладательницей Суперкубка Турции в составе «Вакифбанка»

Марина Маркова стала обладательницей Суперкубка Турции в составе «Вакифбанка»
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Турецкий волейбольный клуб «Вакифбанк», за который выступает 25-летняя российская доигровщица Марина Маркова, стал обладателем Суперкубка Турции. В финале команда со счётом 3:2 (25:21, 25:23, 19:25, 17:25, 15:10) победила «Экзачибаши», за который с этого сезона играет экс-россиянка Екатерина Антропова.

Маркова набрала 29 очков и стала самым результативным игроком встречи. Антропова принесла своей команде 20 очков. MVP встречи признана одногруппница Марины Зехра Гюнеш, набравшая 16 очков.

Напомним, Маркова выступает за «Вакифбанк» с 2024 года. В составе команды россиянка становилась двукратной чемпионкой Турции и победительницей Кубка страны.

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