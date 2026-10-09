Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 9 октября

Сегодня, 9 октября, продолжится розыгрыш 2-го тура предварительного этапа женского чемпионата России — 2026/2027 среди команд волейбольной Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Суперлига-2026/2027, женщины. 2-й тур. Расписание матчей на 9 октября (время московское):

17:00 — «Динамо-Метар» Челябинск — «Протон» Саратов;

18:30 — «Тулица» Тульская область — «Уралочка-НТМК» Свердловская область;

19:00 — «Корабелка» Санкт-Петербург — «Енисей» Красноярск;

19:00 — «Динамо Кр» Краснодар — «Динамо-Ак Барс» Казань.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме: в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Последние встречи Суперлиги в 2026 году запланированы на 28 декабря, а первые матчи в 2027 году состоятся 7 января.