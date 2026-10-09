Казанское «Динамо-Ак Барс» одолело краснодарское «Динамо» в матче женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» Казань одолел краснодарское «Динамо» в матче 2-го тура женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) в пользу казанской команды.

Краснодарское «Динамо» после двух матчей не имеет в активе ни одного очка и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы. Казанский клуб занимает лидирующую позицию с шестью очками.

В следующем туре «Динамо» из Краснодара сразится с «Омичкой» из Омска. «Динамо-Ак Барс» сыграет с санкт-петербургской «Ленинградкой».

«Динамо-Ак Барс» Казань является действующим чемпионом России по волейболу среди женщин.