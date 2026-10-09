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Казанское «Динамо-Ак Барс» одолело краснодарское «Динамо» в матче женской Суперлиги

Казанское «Динамо-Ак Барс» одолело краснодарское «Динамо» в матче женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» Казань одолел краснодарское «Динамо» в матче 2-го тура женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) в пользу казанской команды.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
09 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Афанасьева, Синицына, Ежак, Диких, Евдокимова, Коренчук, Воробьёва, Жукова, Храбрая, Подкопаева
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Смирнова, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Краснодарское «Динамо» после двух матчей не имеет в активе ни одного очка и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы. Казанский клуб занимает лидирующую позицию с шестью очками.

В следующем туре «Динамо» из Краснодара сразится с «Омичкой» из Омска. «Динамо-Ак Барс» сыграет с санкт-петербургской «Ленинградкой».

«Динамо-Ак Барс» Казань является действующим чемпионом России по волейболу среди женщин.

Календарь женской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица женской Суперлиги-2026/2027
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