Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 9 октября

В пятницу, 9 октября, продолжились матчи 2-го тура предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу – 2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. 2-й тур. Результаты матчей 9 октября:

«Динамо-Метар» Челябинск – «Протон» Саратов – 1:3 (25:23, 12:25, 22:25, 23:25);

«Тулица» Тульская область – «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 1:3 (16:25, 25:22, 20:25, 19:25);

«Динамо» Краснодар – «Динамо-Ак Барс» Казань – 0:3 (16:25, 19:25, 21:25);

«Корабелка» Санкт-Петербург – «Енисей» Красноярск – 3:0 (25:22, 25:20, 35:33).

«Динамо-Ак Барс» Казань является действующим чемпионом России по волейболу среди женщин.