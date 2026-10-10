Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 10 октября

Сегодня, 10 октября, продолжатся матчи предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу. В рамках игрового дня состоятся матчи 2-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. 2-й тур. Расписание матчей на 10 октября

17:00. «Динамо» Москва – «Минчанка» Минск;

18:00. «Заречье-Одинцово» Московская область – «Омичка» Омск.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.