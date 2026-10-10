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Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 10 октября

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 10 октября
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Сегодня, 10 октября, продолжатся матчи предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу. В рамках игрового дня состоятся матчи 2-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. 2-й тур. Расписание матчей на 10 октября

17:00. «Динамо» Москва – «Минчанка» Минск;
18:00. «Заречье-Одинцово» Московская область – «Омичка» Омск.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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