«Потенциал точно есть». Хлебникова — о шансах сборной России на ЧМ-2027 и в Лиге наций

Новичок калининградского «Локомотива» связующая Ольга Хлебникова ответила, возможно ли женской сборной России сразу включиться в борьбу за золото в Лиге наций и на чемпионате мира.

— Давай начнём с самой горячей новости: женская сборная России в следующем сезоне сыграет в Лиге наций и на чемпионате мира. Как восприняла эту новость?

— Конечно, я очень рада! Столько лет мы были без международной практики, поэтому сейчас очень интересно проверить себя на фоне топовых соперников. Чемпионат России – это уже привычная среда, а вот игры на международном уровне – совсем другое.

— Как думаешь, после долгого отстранения реально сразу включиться в борьбу за золото?

— Думаю, да, потенциал у нашей сборной точно есть — подбор игроков хороший. Но важно понимать: даже если собрать всех звёзд вместе, по щелчку пальцев ничего не заработает. Нужно много тренироваться, чтобы появилась настоящая сыгранность. Она не приходит за пару тренировок — это долгий процесс, требующий терпения и огромной работы, — сказала Хлебникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.