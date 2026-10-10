«Для меня это дополнительная мотивация». Хлебникова — об участии сборной в ЧМ-2027

Новичок калининградского «Локомотива» связующая Ольга Хлебникова назвала участие сборной России в чемпионате мира — 2027 по волейболу дополнительной мотивацией к работе.

— Ты была в расширенном списке кандидатов в сборную. Однако на сборы тебя не вызвали. Расстроилась? Или тогда ты ещё восстанавливалась после травмы?

— Сборы были в июле, и к тому моменту я уже чувствовала себя отлично – никаких последствий травмы уже не было. Конечно, было немного обидно, что меня не вызвали. Но я стараюсь смотреть на это профессионально: тренеру виднее, кого приглашать в команду.

— Станет ли для тебя дополнительной мотивацией участие сборной в ЧМ-2027? Ведь сейчас шанс есть у всех.

— Да, я бы очень хотела оказаться в сборной, сыграть и прочувствовать эту атмосферу. Для меня это дополнительная мотивация работать ещё больше и становиться лучше с каждым днём. Но сейчас все мои мысли – о текущем сезоне. Хочется провести его достойно вместе с командой, концентрируясь на каждом матче и качестве своей игры. Сейчас мои мысли именно об этом. А что будет, время покажет, — сказала Хлебникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.