Кубок Легенд по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей плей-офф на 10 октября

Сегодня, 10 октября, стартует стадия плей-офф Кубка Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Волейбол. Кубок Легенд по волейболу – 2026, мужчины. 1/2 финала. Расписание матчей на 10 октября:

16:00. «Локомотив» Новосибирск – «Белогорье» Белгород;

19:00. «Динамо» Москва – «Зенит-Казань».

Матчи пройдут 10-11 октября в Москве, на волейбольной арене «Динамо». Действующим победителем мужского Кубка Легенд является московское «Динамо», одолевшее в финале 2024 года казанский «Зенит» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).