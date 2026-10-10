«Сомнений не было». Хлебникова — о переходе из «Уралочки» в калининградский «Локомотив»

Российская волейболистка Ольга Хлебникова поделилась, почему решила перейти из женской волейбольной команды «Уралочка» в калининградский «Локомотив».

— Как появился вариант с «Локомотивом»? Почему ты решила сменить клуб, в котором раскрылась и стала основной связующей?

— Когда поступило предложение от «Локомотива», я долго взвешивала все за и против. В Екатеринбурге меня всё устраивало: я искренне люблю этот клуб и людей, которые там работают. Но предложение от Калининграда было из таких, от которых трудно отказаться. «Локомотив» — амбициозная команда с сильным тренером, которая всегда нацелена на финал. Было очень приятно, что мою игру заметили и оценили по достоинству.

Решение далось нелегко. Я вообще тяжело переживаю перемены: смена обстановки, переезд в другой город, новая команда — всегда стресс. Тем более я в Калининграде тогда практически никого не знала. Всё решил спортивный азарт. Это был своего рода личный вызов: смогу ли я выйти из зоны комфорта, справлюсь ли? Мне просто захотелось попробовать что-то новое, изменить условия и проверить себя. Это и стало главным стимулом для перехода.

— В прошлом сезоне «Локомотив» стал шестым в чемпионате и не пробился в финал Кубка России. «Уралочка» в обоих турнирах боролась за медали. Не закрадывались