«Наша цель — пьедестал». Ольга Хлебникова — о планах «Локомотива» на чемпионат России

Связующая калининградского «Локомотива» Ольга Хлебникова ответила, способна ли её женская волейбольная команда вернуться на пьедестал чемпионата страны.

— «Локомотив» в этом году способен вернуться на пьедестал в чемпионате страны?

— Мы чувствуем, что набрали отличную форму. У нас сбалансированный состав и сильная скамейка запасных, так что мы полностью готовы к борьбе. Наша цель – пьедестал. Будем придерживаться установки тренера: одна игра – одна победа, концентрируясь на каждом конкретном матче. Это будет наш главный ориентир.

— Что скажешь о работе с Андреем Геннадьевичем Воронковым? В прошлом сезоне Настя Пирайнен отмечала, что он ещё и хороший психолог.

— Полностью подтверждаю её слова. Мы много разговариваем, и это очень помогает. Мне с ним очень комфортно работать, и дело не только в тактике волейбола, но и в простом человеческом общении. Мне очень импонирует его требовательность: он не даёт расслабиться, ждёт от каждого игрока 100-процентной концентрации и чёткого выполнения установок. Считаю, что это огромный плюс, — сказала Хлебникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.