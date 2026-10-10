МВК «Белогорье» вышел в финал Кубка Легенд — 2026

Сегодня, 10 октября, стартовала стадия плей-офф Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. «Белогорье» вышло в финал турнира, обыграв в полуфинале «Локомотив» из Новосибирска. Встреча окончилась со счётом 3:1 (25:20, 25:19, 21:25, 25:16).

Групповой этап «Белогорье» (группа А») завершило на второй строчке. В активе команды было девять очков. Новосибирский «Локомотив» (группа БМ) стал лидером турнирной таблицы. Команда по ходу группового этапа набрала 15