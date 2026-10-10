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МВК «Белогорье» вышел в финал Кубка Легенд — 2026

МВК «Белогорье» вышел в финал Кубка Легенд — 2026
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Сегодня, 10 октября, стартовала стадия плей-офф Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. «Белогорье» вышло в финал турнира, обыграв в полуфинале «Локомотив» из Новосибирска. Встреча окончилась со счётом 3:1 (25:20, 25:19, 21:25, 25:16).

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
10 октября 2026, суббота. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

Групповой этап «Белогорье» (группа А») завершило на второй строчке. В активе команды было девять очков. Новосибирский «Локомотив» (группа БМ) стал лидером турнирной таблицы. Команда по ходу группового этапа набрала 15