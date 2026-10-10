«Минчанка» всухую уступила «Динамо» в матче 2-го тура женской Суперлиги по волейболу

Сегодня, 10 октября, проходят матчи предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу. В матче 2-го тура московское «Динамо» одолело «Минчанку». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:18).

В матче 1-го тура «Минчанка» обыграла «Омичку» со счётом 3:2. Московское «Динамо» победило «Динамо-Метар» из Челябинска, встреча завершилась со счётом 3:0.

Чемпионат России по волейболу состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды с