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«Минчанка» всухую уступила «Динамо» в матче 2-го тура женской Суперлиги по волейболу

«Минчанка» всухую уступила «Динамо» в матче 2-го тура женской Суперлиги по волейболу
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Сегодня, 10 октября, проходят матчи предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу. В матче 2-го тура московское «Динамо» одолело «Минчанку». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Минчанка
Минск
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына
Минчанка: Выголовская, Лаврушко, Агаркова, Савчук, Смирнова, Федоринчик, Воситова, Барташевич, Глинская, Казецкая, Вера Антонова, Горная, Владыко

В матче 1-го тура «Минчанка» обыграла «Омичку» со счётом 3:2. Московское «Динамо» победило «Динамо-Метар» из Челябинска, встреча завершилась со счётом 3:0.

Чемпионат России по волейболу состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды с