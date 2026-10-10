Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 10 октября

В субботу, 10 октября, продолжились матчи 2-го тура предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу – 2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. 2-й тур. Результаты матчей 10 октября:

«Динамо» Москва – «Минчанка» Минск – 3:0 (25:20, 25:21, 25:18).

«Заречье-Одинцово» Московская область – «Омичка» Омск – 3:1 (25:18, 21:25, 25:9, 25:9).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Действующий чемпион России по волейболу среди женщин – «Динамо-Ак Барс» Казань.