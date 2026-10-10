15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 10 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 10 октября
Комментарии

В субботу, 10 октября, продолжились матчи 2-го тура предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу – 2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. 2-й тур. Результаты матчей 10 октября:

«Динамо» Москва – «Минчанка» Минск – 3:0 (25:20, 25:21, 25:18).
«Заречье-Одинцово» Московская область – «Омичка» Омск – 3:1 (25:18, 21:25, 25:9, 25:9).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Действующий чемпион России по волейболу среди женщин – «Динамо-Ак Барс» Казань.

Календарь женской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица женской Суперлиги-2026/2027
Материалы по теме
«Это не волейбол». Почему старт сезона разочаровал тренера-чемпиона?
«Это не волейбол». Почему старт сезона разочаровал тренера-чемпиона?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android