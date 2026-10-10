Московское «Динамо» сыграет с «Белогорьем» в финале Кубка Легенд — 2026

Мужской волейбольный клуб «Динамо» Москва вышел в финал Кубка Легенд — 2026, обыграв в полуфинале «Зенит-Казань». Встреча окончилась со счётом 3:1 (19:25, 30:28, 25:23, 28:26).

Московское «Динамо» (группа «А») стало лидером турнирной таблицы по итогам группового этапа. В активе команды было 15 очков. «Зенит-Казань» (группа «Б») оказался на втором месте. По ходу группового этапа команда набрала 13 очков.

За звание победителя турнира московское «Динамо» сыграет с «Белогорьем». Финал пройдёт в воскресенье, 11 октября. Матч за третье место между новосибирским «