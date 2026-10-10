Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 10 октября

Сегодня, 10 октября, продолжился розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня команды сыграли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на сегодня.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты 10 октября:

«Локомотив» Новосибирск — «Белогорье» — 1:3 (20:25, 19:25, 25:21, 16:25);

«Динамо» Москва — «Зенит-Казань» — 3:1 (19:25, 30:28, 25:23, 28:26).

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).