Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 11 октября

Сегодня, 11 октября, продолжится предварительный этап чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 2-й тур. Расписание матчей на 11 октября (мск)

18:00. «Ленинградка» Санкт-Петербург – «Локомотив» Калининградская область.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.