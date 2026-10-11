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Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 11 октября

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 11 октября
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Сегодня, 11 октября, продолжится предварительный этап чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 2-й тур. Расписание матчей на 11 октября (мск)

18:00. «Ленинградка» Санкт-Петербург – «Локомотив» Калининградская область.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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