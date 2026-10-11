Кубок Легенд по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей плей-офф на 11 октября

Сегодня, 11 октября, в Москве завершится Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня будут разыграны бронзовые медали, а также состоится финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Расписание матчей на 11 октября (время начала — московское):

16:00. «Локомотив» Новосибирск – «Зенит-Казань» (матч за третье место);

19:00. «Белогорье» Белгород – «Динамо» Москва (финал).

В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).