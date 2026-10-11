15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Легенд по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей плей-офф на 11 октября

Кубок Легенд по волейболу среди мужчин — 2026: расписание матчей плей-офф на 11 октября
Комментарии

Сегодня, 11 октября, в Москве завершится Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня будут разыграны бронзовые медали, а также состоится финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Расписание матчей на 11 октября (время начала — московское):

16:00. «Локомотив» Новосибирск – «Зенит-Казань» (матч за третье место);
19:00. «Белогорье» Белгород – «Динамо» Москва (финал).

В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
Материалы по теме
Что это было?! Кубок Легенд подарил болельщикам два шикарных полуфинала
Что это было?! Кубок Легенд подарил болельщикам два шикарных полуфинала