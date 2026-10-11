«Лучшая волейболистка мира». Тренер «Вакифбанка» — о Марине Марковой

Джованни Гвидетти, главный тренер женского волейбольного клуба «Вакифбанк» Стамбул, назвал россиянку Марину Маркову, выступающую за эту команду на позиции доигровщицы, лучшей волейболисткой мира.

«Все они были детьми, а теперь посмотрите, каких высот достигли. Маркова играла в «Муратпаше». Возможно, тогда они ещё не осознавали, каким потенциалом обладают. Сейчас она лучшая волейболистка мира. Конечно, трофеи и достижения важны, но ещё важнее выстроить структуру и создать историю. Это невероятно сложная и значимая задача. Габи, например, когда только пришла, ей было трудно набирать очки. Но, тренируясь против лучших блокирующих и либеро, ты растёшь. Именно так и происходит развитие. Мы работаем с лучшими специалистами по физической подготовке, медицине и планированию. Всё это обеспечивает клуб», — цитирует Гвидетти Aksam.