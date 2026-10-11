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Вербов высказался о поражении казанского «Зенита» в полуфинале Кубка Легенд — 2026

Вербов высказался о поражении казанского «Зенита» в полуфинале Кубка Легенд — 2026
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Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался о поражении команды в полуфинале Кубка Легенд – 2026. Казань уступила московскому «Динамо» со счётом 1:3 (25:19, 28:30, 23:25, 26:28).

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
10 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Голубев

«Понравился матч. Опять мы играем перепадами, какими не хотелось бы, но мы молодая команда, хоть я не люблю это слово, но такие детские ошибки, какие мы допускаем, говорят в первую очередь о молодости, а во вторую – о потере внимания и кон