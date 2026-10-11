Вербов высказался о поражении казанского «Зенита» в полуфинале Кубка Легенд — 2026

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов высказался о поражении команды в полуфинале Кубка Легенд – 2026. Казань уступила московскому «Динамо» со счётом 1:3 (25:19, 28:30, 23:25, 26:28).

«Понравился матч. Опять мы играем перепадами, какими не хотелось бы, но мы молодая команда, хоть я не люблю это слово, но такие детские ошибки, какие мы допускаем, говорят в первую очередь о молодости, а во вторую – о потере внимания и кон