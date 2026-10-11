«Зенит-Казань» занял третье место в Кубке Легенд — 2026, одолев новосибирский «Локомотив»
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Мужская волейбольная команда «Зенит-Казань» одолела новосибирский «Локомотив» в матче за третье место Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:20) в пользу казанской команды.
Кубок Легенд (м) . За 3-е место
11 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Хлякин, Голубев
За победу в Кубке Легенд «Белогорье» из Белгорода сразится с московским «Динамо». Решающая встреча запланирована на сегодня, 11 октября, начало — в 19:00 по московскому времени.
Соревнования проходят с 18 сентября по 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержало «Динамо» из Москвы. В финале команда одолела «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).
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