«Локомотив» из Калининградской области обыграл «Ленинградку» во 2-м туре женской Суперлиги

Женская волейбольная команда «Локомотив» из Калининградской области обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в матче 2-го тура предварительного этапа Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:20).

В 3-м туре «Локомотив» сразится с «Тулицей» из Тульской области 11 октября. «Ленинградка» встретится с «Динамо-Ак Барс» из Казани 17 октября.

Чемпионат России по волейболу состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Последние встречи Суперлиги в 2026 году запланированы на 28 декабря, а первые матчи в 2027 го