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Ленинградка — Локомотив К, результат матча 2-го тура 11 октября 2026, счёт 1:3, женская Суперлига

«Локомотив» из Калининградской области обыграл «Ленинградку» во 2-м туре женской Суперлиги
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Женская волейбольная команда «Локомотив» из Калининградской области обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в матче 2-го тура предварительного этапа Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (26:28, 25:23, 25:19, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Ленинградка: Любушкина, Юрьева, Мишагина, Лялина, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Соболева, Шубина, Булгакова, Геращенкова, Озерова, Богданова
Локомотив К: Костюкевич, Фабер, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Воронкова, Насименто, Капустина, Минаева, Пирайнен, Анненко, Купреева, Аслямова, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Ларина, Карасёва, Картаева

В 3-м туре «Локомотив» сразится с «Тулицей» из Тульской области 11 октября. «Ленинградка» встретится с «Динамо-Ак Барс» из Казани 17 октября.

Чемпионат России по волейболу состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Последние встречи Суперлиги в 2026 году запланированы на 28 декабря, а первые матчи в 2027 го