Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 11 октября

Сегодня, 11 октября, продолжился предварительный этап чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшней встречи.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 2-й тур. Результаты матчей 11 октября:

«Ленинградка» Санкт-Петербург – «Локомотив» Калининградская область — 1:3 (28:26, 23:25, 19:25, 20:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.