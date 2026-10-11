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Белогорье Белгород — Динамо Москва, результат финала 11 октября 2026, счёт 2:3, Кубок Легенд — 2026

Московское «Динамо» стало победителем Кубка Легенд — 2026, обыграв «Белогорье»
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Мужская волейбольная команда «Динамо» из Москвы стала победителем Кубка Легенд — 2026, одолев белгородское «Белогорье». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:20, 23:25, 22:25, 15:9).

Кубок Легенд (м) . Финал
11 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Подлесных, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Малыхин, Будюхин
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев

Третье место Кубка Легенд было разыграно ранее сегодня, 11 октября. Победителем матча стал «Зенит-Казань», который обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:20).

Соревнования проходили с 18 сентября по 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержало «Динамо» из Москвы. В финале команда одолела «Зенит-Казань» с результатом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
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