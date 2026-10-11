Московское «Динамо» стало победителем Кубка Легенд — 2026, обыграв «Белогорье»

Мужская волейбольная команда «Динамо» из Москвы стала победителем Кубка Легенд — 2026, одолев белгородское «Белогорье». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:20, 23:25, 22:25, 15:9).

Третье место Кубка Легенд было разыграно ранее сегодня, 11 октября. Победителем матча стал «Зенит-Казань», который обыграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:20).

Соревнования проходили с 18 сентября по 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержало «Динамо» из Москвы. В финале команда одолела «Зенит-Казань» с результатом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).