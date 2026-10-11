Кубок Легенд по волейболу среди мужчин — 2026: результаты матчей плей-офф 11 октября

Сегодня, 11 октября, в Москве завершился Кубок Легенд по волейболу – 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня были разыграны бронзовые медали, а также состоялся финальный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Результаты матчей 11 октября:

Матч за третье место. «Локомотив» Новосибирск – «Зенит-Казань» — 0:3 (19:25, 28:30, 20:25);

Финал. «Белогорье» Белгород – «Динамо» Москва — 2:3 (23:25, 20:25, 25:23, 25:22, 9:15).

В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).