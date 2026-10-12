Брянский прокомментировал победу московского «Динамо» в Кубке Легенд

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над «Белогорьем» в финале Кубка Легенд, а также рассказал, что может дать клубу Дмитрий Волков, который пополнил состав команды в межсезонье.

«Ощущаю ли крутость момента от того, что у команды уже два трофея? Пока нет, где-то в голове прокручиваешь игру, думаешь, где можно было сыграть лучше. Например, в третьем сете, в концовке, потеряли инициативу. Соперник показал хороший волейбол, давили, но в то же время, мы всегда были рядом. Поэтому благодарность ребятам, что проявили терпение, и в пятом сете показали весьма достойную игру.

За счёт чего удалось перед тай-брейком взбодрить команду? Прежде всего дали паузу в четвёртом сете Павлу Панкову, позволили ему посмотреть на матч со стороны. Вышедший Константин Тюшкевич – молодец, он удержал высокий уровень напряжения. Это очень поспособствовало тому, чтобы перенести нужные эмоции в пятый сет. Павел посмотрел со стороны, оговорили оп