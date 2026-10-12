«Всё по делу». Константинов — о поражениях «Локомотива» в «Финале четырёх» Кубка Легенд

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал два поражения команды в «Финале четырёх» Кубка Легенд. В полуфинале встреча с «Белогорьем» завершилась со счётом 1:3 (20:25, 19:25, 25:21, 16:25), а в финале новосибирцы уступили казанскому «Зениту» со счётом 0:3 (19:25, 28:30, 20:25).

«Считаю, что всё по делу, всё по игре. Заслуженно победили и белгородцы, и казанцы. После 2-го тура предварительного этапа у нас появились проблемы. Выбыл Омар Курбанов, который перед «Финалом четырёх» провёл буквально одно опробование. До этого он не прыгал, только терапия. Я его поднагрузил, продержал немного больше, но это для него тоже тренировка для возвращения. Заметно, что он потерял форму, игровой тонус. У Дмитрия Лызика проблемы с локтем. Это очень неприятный сустав, на каждом блоке тебе идёт отдача. Он мучается уже две недели, не может нормально тренироваться. Это сказывается на технике, особенно на подаче. Лучано Де Чекко провёл одну тренировку. Я дал ему поиграть.

Не хочу сказать, что этот турнир неважный, он информативный — дать возможность проявить себя. Мы нацелены на чемпионат, Кубок России, Суперкубок — у этих турниров больший вес. Конечно, сегодня, когда Де Чекко «прятал» мяч, то прятал его и от соперника, и от своих. К этому надо привыкнуть. Поэтому терпение, больше времени. Будем работать, чтобы вернуть игру, которая была у нас на предварительном этапе Кубка Легенд», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.