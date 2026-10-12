Вербов — об игре «Зенита» в матче за 3-е место в Кубке Легенд: не должны позволять такого

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды в матче за третье место мужского Кубка Легенд. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:0 (25:19, 30:28, 25:20).

«Ещё не начался чемпионат, а мы уже сыграли с «Локомотивом» трижды. То ли они нас преследуют, то ли мы их. Рад победе, для нас это важная медаль. Происходит становление команды, важно провести достаточное количество таких матчей.

Где-то мы с Пламеном Константиновым настаивали на проведении игр за третье место, поскольку одно дело, когда дело происходит в конце сезона, и это уже «60 какой-то матч», и команда усталая, а сейчас есть возможность у всех проявить себя. Особенно, для нашей команды, где налаживаются новые связи.

Сегодня провели хорошую игру с двух сторон, качественную встречу. Понятно, что много эмоций вчера было отдано, это чувствовалось, но при этом доволен отдачей и нашим вниманием. Хотя, опять же, во второй партии дали сопернику отыграться. Два эйса Фёдора Воронкова – да, но это всего два очка, а преимущество было в пять очков. Не должны позволять такого.

Предварительный этап сезона закончен, начинается чемпионат. Глобально доволен — серебро Спартакиады, бронза Кубка Легенд. Сегодня обыграли достойного соперника, который также претендует на пьедестал в любом турнире. Удалось показать и качественную игру, хорошие цифры. Мы максималисты, поэтому будем стараться поддерживать хорошее качество в каждом матче», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.