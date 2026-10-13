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Женская Суперлига представила символическую сборную 2-го тура

Женская Суперлига представила символическую сборную 2-го тура
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Стала известна символическая сборная по итогам 2-го тура женской Суперлиги-2026/2027. Имена лучших игроков 2-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди женских команд опубликовали в официальном телеграм-канале Суперлиги.

Волейбол. Символическая сборная 2-го тура Суперлиги-2026/2027 у женщин:

  • Доигровщик: Ольга Бирюкова – «Заречье-Одинцово»;
  • Доигровщик: Вера Державина – «Локомотив»;
  • Диагональная: Анастасия Кудряшова – «Динамо-Ак Барс»;
  • Либеро: Анна Подкопаева – «Динамо» Краснодар;
  • Связующая: Елизавета Синицына – «Динамо»;
  • Блокирующая: Анастасия Манжосова – «Заречье-Одинцово»;
  • Блокирующая: Оксана Швыдкая – «Уралочка-НТМК».
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