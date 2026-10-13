Женская Суперлига представила символическую сборную 2-го тура

Стала известна символическая сборная по итогам 2-го тура женской Суперлиги-2026/2027. Имена лучших игроков 2-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди женских команд опубликовали в официальном телеграм-канале Суперлиги.

Волейбол. Символическая сборная 2-го тура Суперлиги-2026/2027 у женщин: