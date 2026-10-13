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Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 13 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 13 октября
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Сегодня, 13 октября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 3-й тур. Результат матча 13 октября:

«Динамо-Метар» Челябинск — «Енисей» Красноярск – 2:3 (16:25, 21:25, 25:15, 25:21, 13:15).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

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