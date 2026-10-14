Стали известны участники Суперкубка России по волейболу среди мужчин

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) представила список команд, которые примут участие в розыгрыше Суперкубка России по волейболу среди мужчин. За звание победителя поборются московское «Динамо», «Зенит-Казань», «Зенит» Санкт-Петербург и белгородское «Белогорье».

Турнир пройдёт в Москве с 26 по 27 декабря во Дворце спорта «Динамо».

В «Финале четырёх» участвуют победители чемпионата и Кубка страны, а также чемпион Спартакиады и обладатель Кубка Легенд. В этом году московское «Динамо» забрало все четыре титула, позволяющие сыграть в розыгрыше Суперкубка, поэтому в «Финале четырёх» москвичи поборются с финалистами этих турниров.