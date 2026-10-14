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Определились участники Суперкубка России по волейболу среди женских команд

Определились участники Суперкубка России по волейболу среди женских команд
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) представила список команд, которые примут участие в розыгрыше Суперкубка России по волейболу среди женщин. За звание победителя поборются московское «Динамо», «Динамо-Ак Барс» Казань, «Заречье-Одинцово» и «Локомотив» из Калининградской области.

Турнир пройдёт с 19 по 20 декабря. Место проведения будет известно позже.

Путёвку в «Финал четырёх» получают победители чемпионата и Кубка страны, а также чемпион Спартакиады и обладатель Кубка Легенд. Поскольку «Динамо-Ак Барс» стало победителем Кубка Легенд – 2026 среди женщин, в состав участников Суперкубка включён финалист данного турнира – калининградский «Локомотив».

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