87 очков набрали россиянки во 2-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 2-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2026/2027. По ходу матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 87 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Бешикташем» Полины Шемановой со счётом 3:2 (20:25, 23:25, 25:16, 25:23, 15:12). Федоровцева принесла команде 22 очка, Шеманова – 19 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:19) победил «Гёзтепе», за который выступают Анна Асташина, Анна Прасолова и Ольга Ваганова. Маркова набрала 10 очков, Прасолова – четыре очка, Асташина и Ваганова на площадку не выходили.

«Галатасарай» Виты Акимовой со счётом 3:1 (25:21, 25:15, 17:25, 25:20) победил «Нилуфер». Россиянка на площадку не выходила.

«Тюрк Хава Йоллари» Анны Лазаревой обыграл «Синнаду» со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:18, 25:20). Лазарева набрала 32 очка и стала самым результативным игроком встречи.

«Кузейбору» Маргариты Курило уступил «Манисе Бююкшехир» со счётом 1:3 (18:25, 28:26, 21:25, 22:25). Россиянка очков не набрала.

«Зерен Спор» Екатерины Пипуныровой обыграл «Ильбанк» со счётом 3:1 (28:30, 25:21, 32:30, 25:21). Россиянка на площадку не выходила.

После 2-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой возглавляет турнирную таблицу, «Фенербахче» Федоровцевой занимает третье место, «Тюрк Хава Йоллари» Лазаревой – пятое, «Галатасарай» Акимовой – шестое, «Кузейбору» Курило – восьмое, «Бешикташ» Шемановой – девятое, «Зерен Спор» Пипуныровой – 12-е, а «Гёзтепе» Асташиной, Прасоловой и Вагановой замыкает таблицу – 14-е место.