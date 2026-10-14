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Россиянка Толок стала самым результативным игроком матча во 2-м туре итальянской Серии А1

Россиянка Толок стала самым результативным игроком матча во 2-м туре итальянской Серии А1
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Волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает россиянка Татьяна Толок, уступил «Бергамо» в матче 2-го тура итальянской Серии А1. Встреча завершилась со счётом 2:3 (20:25, 25:21, 25:21, 18:25, 10:15).

Самым результативным игроком матча стала Татьяна Толок. Россиянка принесла команде 30 очков. MVP встречи признана бельгийская блокирующая Силке ван Авермат, выступающая за «Бергамо». Спортсменка набрала 14 очков.

В другом матче Серии А1 россиянка Елизавета Кочурина, выступающая за «Мегабокс Валлефолью», набрала 12 очков. Её команда одержала победу над «Скандиччи» со счётом 3:2 (25:22, 25:23, 20:25, 19:25, 15:13).

Россиянка Анна Тихомирова набрала одно очко для «Кунео». Её клуб уступил в матче с «Тальмассонсом» со счётом 1:3 (20:25, 23:25, 25:22, 20:25).

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