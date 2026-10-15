Сербский специалист Игор Жакич возглавил волейбольный клуб «Тулица»

13 октября сербский специалист Игор Жакич был назначен на пост главного тренера тульского женского волейбольного клуба «Тулица». Контракт с 38-летним сербом рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале команды.

В качестве тренера Жакич работал с сербским «Спартаком» с 2014 по 2020 год, затем входил в тренерский штаб «Црвены Звезды» Белград (2021-2023) и сербского «Тента» (2023-2026). Также Жакичу доводилось работать со сборными страны. В 2022 году он работал со сборной до 23 лет, а с 2025 года стал помощником главного тренера в сборной Сербии.

В активе нового тренера туляков Кубок Сербии (сезон-2024/2025), два Суперкубка Сербии (2024/2025, 2025/2026). Жакич дважды становился победителем Сербской Суперлиги (2024/2025, 2025/2026), дважды – бронзовым призёром чемпионата Европы (2018/2019, 2026). В 2026 году он стал бронзовым призёром Средиземноморских игр.