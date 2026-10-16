Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 16 октября

Сегодня, 16 октября, продолжится предварительный этап чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 3-й тур. Расписание матчей на 16 октября (мск):

16:30 — «Уралочка» Екатеринбург — «Корабелка» Санкт-Петербург.

20:00 — «Локомотив» Калининград — «Тулица».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.