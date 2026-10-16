Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 16 октября

Сегодня, 16 октября, стартует розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 1-й тур. Расписание матчей на 16 октября (мск):

15:00 — «Кузбасс» Кемерово — «Динамо ЛО» Ленинградская область;

18:30 — «Ярославич» Ярославль — «Енисей» Красноярск;

19:00 — «Динамо» Москва — «Динамо-Урал» Уфа;

19:00 — МГТУ Москва — «Оренбуржье» Оренбург;

19:00 — «Горький» Нижний новгород — «Газпром-Югра» Сургут.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».