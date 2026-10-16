Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин: считаю «Белогорье» народной командой

Директор «Белогорья», олимпийский чемпион Сергей Тетюхин рассказал о юбилее клуба. Предстоящий сезон чемпионата России станет для команды 35-м, сам клуб отметит 50-летие.

«Это не просто 50-летие команды. Это жизнь многих и многих людей, которые вложили в этот клуб частичку себя, в том числе и я. Пройден огромный путь, и во главе этой длинной полувековой колонны под названием «Белогорье», конечно же, Геннадий Яковлевич Шипулин. Об этом мы должны всегда помнить. Это главный человек в создании нашего прославленного клуба.

А мы помогали по мере сил, подносили «патроны»: по-разному, но оставили свой след, внесли лепту в разные годы существования команды. Не только игроки или сотрудники клуба, но и огромное количество людей, которые поддерживали нас. Я говорю и о болельщиках, и о тех руководителях больших и малых предприятий нашей области, чья помощь была неоценимой в разные периоды истории клуба. Мы благодарны всем.

Так было всегда, и поэтому я считаю «Белогорье» народной командой. Мы состоялись как уважаемый в спортивном мире клуб со своими достижениями и выработанными за десятилетие традициями, определёнными внутренними критериями. И здорово быть одним из винтиков этой легендарной большой машины! Надеюсь, что у неё в дальнейшем будет не менее долгий и славный путь. И мы над этим работаем», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.