Жук — о соперниках «Динамо»: иногда команды в нижней части таблицы сражаются упорнее

Центральный блокирующий московского «Динамо» Дмитрий Жук рассказал, какие клубы считает главными соперниками для своей команды в предстоящем сезоне-2026/2027.

«Каждая победа, каждое очко важны для достижения результата. Я не разделяю команды по статусу. Для меня все соперники интересны, против каждого игрока, против каждой команды по-особенному интересно играть.

Иногда команды, которые находятся в нижней части таблицы и на которых ничего не давит, сражаются против тебя упорнее, чем Казань, Питер или Белгород», – приводит слова Жука «СЭ».

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» стало чемпионом России, обыграв в финале казанский «Зенит». Бронзу турнира завоевал новосибирский «Локомотив».