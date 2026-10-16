Сразу три россиянки стали самыми результативными игроками матчей в 3-м туре Лиги Султанлар

В Турции завершился 3-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2026/2027. По ходу матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 71 очко.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 27:25) победил «Зерен Спор» Екатерины Пипуныровой. Маркова набрала 22 очка и стала самым результативным игроком встречи, Пипунырова принесла команде восемь очков.

«Бешикташ» Полины Шемановой со счётом 3:1 (24:26, 25:15, 25:22, 25:22) обыграл «Манису Бююкшехир». Россиянка набрала 19 очков и стала самым результативным игроком встречи.

«Тюрк Хава Йоллари» Анны Лазаревой уступил «Кузейбору» Маргариты Курило со счётом 1:3 (25:18, 19:25, 20:25, 22:25). Лазарева набрала 22 очка и стала самым результативным игроком встречи, Курило очков не набрала.

«Галатасарай» Виты Акимовой со счётом 2:3 (25:22, 25:16, 18:25, 20:25, 9:15) уступил «Арас Карго». Россиянка на площадку не выходила.

Матч между «Фенербахче» Арины Федоровцевой и «Гёзтепе», за который выступают Анна Асташина, Анна Прасолова и Ольга Ваганова, перенесён.