Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 16 октября

Сегодня, 16 октября, стартовал розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках первого игрового дня состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч за сегодня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 1-й тур. Результаты матчей 16 октября:

«Кузбасс» Кемерово – «Динамо ЛО» Ленинградская область – 2:3 (25:22, 19:25, 23:25, 29:27, 13:15);

«Ярославич» Ярославль – «Енисей» Красноярск – 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 22:25, 15:9);

«Динамо» Москва – «Динамо-Урал» Уфа – 3:0 (25:21, 25:23, 25:17);

МГТУ Москва – «Оренбуржье» Оренбург – 2:3 (27:25, 16:25, 23:25, 25:22, 13:15);

«Горький» Нижний новгород – «Газпром-Югра» Сургут – 3:0 (25:16, 25:18, 25:18).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».