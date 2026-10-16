«Тулица» обыграла калининградский «Локомотив» в 3-м туре женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Тулица» из Тульской области обыграл калининградский «Локомотив» в матче 3-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. Встреча прошла на стадионе «Янтарный», Калининград, и закончилась со счётом 3:1 (19:25, 25:20, 25:18, 27:25) в пользу «Тулицы».

В 4-м туре «Тулица» сыграет с «Динамо-Ак Барс» из Казани. Матч запланирован на воскресенье, 25 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.