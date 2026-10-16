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«Тулица» обыграла калининградский «Локомотив» в 3-м туре женской Суперлиги

«Тулица» обыграла калининградский «Локомотив» в 3-м туре женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Тулица» из Тульской области обыграл калининградский «Локомотив» в матче 3-го тура предварительного этапа женской Суперлиги. Встреча прошла на стадионе «Янтарный», Калининград, и закончилась со счётом 3:1 (19:25, 25:20, 25:18, 27:25) в пользу «Тулицы».

Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
16 октября 2026, пятница. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
1 : 3
Тулица
Тульская область
Локомотив К: Костюкевич, Фабер, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Воронкова, Насименто, Капустина, Минаева, Пирайнен, Державина, Анненко, Купреева, Аслямова, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Ларина, Карасёва, Картаева
Тулица: Сычёва, Синицкая, Турчина, Котенёва, Чернышева, Малых, Перович, Вучкова, Тулинова, Полякова, Мамедова, Някина, Шварц, Сокольчик, Макшанова

В 4-м туре «Тулица» сыграет с «Динамо-Ак Барс» из Казани. Матч запланирован на воскресенье, 25 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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