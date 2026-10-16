Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 16 октября

Сегодня, 16 октября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялось два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 3-й тур. Результаты матчей 16 октября:

«Уралочка» Екатеринбург — «Корабелка» Санкт-Петербург — 3:2 (24:26, 25:19, 17:25, 25:20, 15:9);

«Локомотив» Калининград — «Тулица» Тула — 1:3 (25:19, 20:25, 18:25, 25:27).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.