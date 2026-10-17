«Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграло «Ленинградку» в матче женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал победу над санкт-петербургской «Ленинградкой» в матче 3-го тура женской Суперлиги — 2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18).

По итогам 3-го тура в активе «Динамо-Ак Барс» три очка, клуб располагается на первом месте в турнирной таблице. «Ленинградка», не набравшая ни одного очка, занимает предпоследнюю, 13-ю строчку.

В следующем туре «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Тулицей» 23 октября, «Ленинградка» сразится с «Омичкой» 25 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.