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«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», результат матча 17 октября 2026, счёт 3:0, 3-й тур; женская Суперлига по волейболу

«Динамо-Ак Барс» в трёх сетах обыграло «Ленинградку» в матче женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал победу над санкт-петербургской «Ленинградкой» в матче 3-го тура женской Суперлиги — 2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
17 октября 2026, суббота. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Смирнова, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Ленинградка: Любушкина, Юрьева, Мишагина, Лялина, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Соболева, Шубина, Булгакова, Геращенкова, Озерова, Богданова

По итогам 3-го тура в активе «Динамо-Ак Барс» три очка, клуб располагается на первом месте в турнирной таблице. «Ленинградка», не набравшая ни одного очка, занимает предпоследнюю, 13-ю строчку.

В следующем туре «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Тулицей» 23 октября, «Ленинградка» сразится с «Омичкой» 25 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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