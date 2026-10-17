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Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 17 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 17 октября
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Сегодня, 17 октября, продолжился предварительный этап Суперлиги — 2026/2027 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня состоялись матчи 3-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига – 2026/2027, женщины. 3-й тур. Результаты матчей 17 октября

«Динамо» Москва — «Заречье-Одинцово» Московская область — 3:2 (25:20, 17:25, 25:22, 15:25, 15:10);
«Динамо-Ак Барс» Казань — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:0 (25:18, 25:21, 25:18).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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