Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 17 октября

Сегодня, 17 октября, продолжился предварительный этап Суперлиги — 2026/2027 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня состоялся один матч 1-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига –2026/2027, мужчины. Результаты матчей 17 октября

«Нова» Новокуйбышевск — «Белогорье» Белгород – 3:2 (19:25, 25:23, 25:18, 22:25, 15:13).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».