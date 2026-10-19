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Константинов: много чего нужно исправить, чтобы более чисто заработала наша машинка

Константинов: много чего нужно исправить, чтобы более чисто заработала наша машинка
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура мужской Суперлиги, а также рассказал о причинах отсутствия Дмитрия Лызика. Новосибирцы завершили встречу с «Факелом Ямал» со счётом 3:1 (25:13, 25:27, 25:21, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Факел Ямал: Казаринов, Юринский, Бехтерев, Квочко, Березко, Иванов, Тарасенко, Крот, Быстров, Сидоренко, Казбанов, Эннс, Пипуныров, Енин
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

«Я больше смотрю, особенно в начале сезона, на нашу собственную игру. Потому что много чего ещё нужно исправить, чтобы более чисто заработала наша машинка. Во второй партии были ситуации, в котор