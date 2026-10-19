Константинов: много чего нужно исправить, чтобы более чисто заработала наша машинка

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура мужской Суперлиги, а также рассказал о причинах отсутствия Дмитрия Лызика. Новосибирцы завершили встречу с «Факелом Ямал» со счётом 3:1 (25:13, 25:27, 25:21, 25:19).

«Я больше смотрю, особенно в начале сезона, на нашу собственную игру. Потому что много чего ещё нужно исправить, чтобы более чисто заработала наша машинка. Во второй партии были ситуации, в котор